Son Dakika Haberleri: Beşparmak Kahramanından Birlik Mesajı

Beşparmak Kahramanından Birlik Mesajı

1 saat önce

Beşparmak Kahramanından birlik mesajı 95 yaşındaki kadın koltuk değnekleriyle gelip oyunu verdiVAN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarından Gazi Abdulkadir Kurt, oyunu kullanırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Beşparmak Kahramanından birlik mesajı
95 yaşındaki kadın koltuk değnekleriyle gelip oyunu verdi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarından Gazi Abdulkadir Kurt, oyunu kullanırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.
1974 Kıbrıs Barış Harekatında kullandığı tankı Beşparmak Dağı'na çıkartan Gazi Abdulkadir Kurt memleketi Erciş'te oyunu kullandı. Sandık başına gelirken kurul üyeleri tarafından ayakta karşılanan Kurt, oyunu kullandı. Birlik beraberlik mesajları da veren Kurt, "O günkü aşkla ömrüm yettiği sürece vatan, bayrak ve millet için mücadeleye vermeye hazırım. Allah birliğimizi bozanlara fırsat vermesin" dedi.
95 yaşındaki Şerife Dilmaç ise ilerlemiş yaşına rağmen koltuk değnekleriyle sandık başına gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Erciş, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağır Yaralı Kadın Polisten Instagram İçin Fotoğraf Çekmesini İstedi Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı Oy Kullanırken Bekletilen Tansu Çiller ile Sandık Görevlileri Arasında Dikkat Çeken Diyalog
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:35:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşparmak Kahramanından Birlik Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]