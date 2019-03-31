Beşparmak Kahramanından Birlik Mesajı
1 saat önce
Beşparmak Kahramanından birlik mesajı 95 yaşındaki kadın koltuk değnekleriyle gelip oyunu verdiVAN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarından Gazi Abdulkadir Kurt, oyunu kullanırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Beşparmak Kahramanından birlik mesajı
95 yaşındaki kadın koltuk değnekleriyle gelip oyunu verdi
VAN - Van
'ın Erciş
ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs
Barış Harekatı'nın kahramanlarından Gazi Abdulkadir Kurt, oyunu kullanırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.
1974 Kıbrıs Barış Harekatında kullandığı tankı Beşparmak Dağı'na çıkartan Gazi Abdulkadir Kurt memleketi Erciş'te oyunu kullandı. Sandık başına gelirken kurul üyeleri tarafından ayakta karşılanan Kurt, oyunu kullandı. Birlik beraberlik mesajları da veren Kurt, "O günkü aşkla ömrüm yettiği sürece vatan, bayrak ve millet için mücadeleye vermeye hazırım. Allah birliğimizi bozanlara fırsat vermesin" dedi.
95 yaşındaki Şerife Dilmaç ise ilerlemiş yaşına rağmen koltuk değnekleriyle sandık başına gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:12 Kaynak: İHA
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