Beşpınar mesire alanına girişler ücretsiz oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşpınar mesire alanına girişler ücretsiz oldu - Son Dakika

Beşpınar mesire alanına girişler ücretsiz oldu

6 saat önce

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yaptırılarak özellikle yaz aylarında on binlerce Adıyamanlı vatandaşı ağırlayan Beşpınar Mesire alanına girişler bundan sonra ücretsiz olacak.

Beşpınar mesire alanına girişler ücretsiz oldu, System.String[]

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yaptırılarak özellikle yaz aylarında on binlerce Adıyamanlı vatandaşı ağırlayan Beşpınar Mesire alanına girişler bundan sonra ücretsiz olacak.


Adıyamanlı vatandaşların aileleriyle birlikte yeşil alanların içerisinde hem piknik yapabilecekleri hem de kentin boğucu ve yorucu atmosferinden uzaklaşma imkanı bulmak amacıyla bin 300 dönümlük bir alan üzerine uygulanan Adıyaman'ın gözde mesire alanlarından Beşpınar Mesire alanına girişler bundan sonra ücretsiz.


Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından projelendirilerek etap etap hizmete sunulan Beşpınar Vadisi Mevkiinde yapılan Ziyaret çayı rekreasyon alanında bulunan serbest piknik alanları, ada kafeteryası, meydan ve spor kompleksleri, halı saha, kırık köprü karşısındaki çocuk oyun alanları ve büfelerin yer aldığı alanlar halkımızın yoğun talebine istinaden girişleri ücretsiz olacak şekilde 18 Marta' yeniden ihaleye çıkarılması kararı alındı.


Adıyamanlı vatandaşların aileleriyle birlikte hafta sonları kullanabileceği bir alanda piknik yapma ihtiyacının karşılandığı bu farklı konseptteki mesire alanında mangal yeri, kamelya, lavabo ve peyzaj bitkileri, ortak alanlarda ise yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve mescit gibi sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için her şey mevcut.


Daha önce etap etap hizmete sunulan Beşpınar mesire alanının 4. Etabının da bir an önce hizmete sunulması amacıyla şu anda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 4. etabında tamamen bitirilmesi ile Adıyamanlı vatandaşlarımız aileleriyle hafta sonu gezebilecekleri, eğlenebilecekleri bir mesire alanına daha kavuşmuş olacak. - ADIYAMAN

Adıyaman, Beşpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:33 Kaynak: İHA
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