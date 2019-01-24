Beşşar Esad'ın AB Ülkelerine Girmesi Yasaklandı
2 saat önce
Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve Suriyeli diplomatların diplomatik vizelerini iptal etti.
Avrupa Birliği
Komisyonu, Suriye
Devlet Başkanı Beşşar Esad
ve Suriyeli diplomatların diplomatik vizelerini iptal etti.
Avrupa Birliği (AB
) diplomatlarının Suriye'ye girmesinin yasaklanması üzerine, Avrupa'dan karşı hamle geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve diplomatlarının Avrupa Birliği ülkelerine girmesini yasakladı. Yapılan açıklamada, "Beşşar Esad rejiminin vizeleri iptal edilmiştir" denilerek bütün diplomatik vizelerin iptal edildiği bildirildi.
Suriye'nin AB diplomatları ve diğer yetkililerine yönelik özel vizeleri iptal etmesiyle Beyrut
ile Şam
arası seyahat koşulları zorlaştı. AB yetkilileri bu durumun savaştan etkilenen halka yardım ulaştırma çabalarının önüne geçtiğini savunuyor. - BRÜKSEL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:51 Kaynak: İHA
Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor
Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı