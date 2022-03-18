Beşşar Esed, BAE'de Dubai Emiri Al Maktum'la görüştü - Son Dakika
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Beşşar Esed, BAE'de Dubai Emiri Al Maktum'la görüştü

18.03.2022 23:32
Beşşar Esed, BAE'de Dubai Emiri Al Maktum'la görüştü

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştüğü bildirildi.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştüğü bildirildi.

Dubai Emirliği resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Al Maktum'un Dubai'de, "iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Esed ile bir araya geldiği" aktarıldı.

Al Maktum'un görüşmede "kardeş Suriye'ye" güven ve barış dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, Al Maktum'un Suriye ve bölge için istikrar ve kalkınma temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Muhammed bin Raşid Al Maktum, şunları kaydetti:

"BAE devleti, Suriye ile yapıcı yeni iş birliği süreçlerini başlatmayı önemsiyor. Her iki ülkenin kardeş halklarının çıkarlarına olacak çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarını da bekliyor."

Beşşar Esed, Al Maktum'la görüşmesinin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Esed rejiminin haber ajansından açıklama

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, heyette rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Beşşar Caferi de yer aldı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle de ekonomi ve yatırım alanlarında bu ilişkilerin üst seviyelere çıkarılması ele alındı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Beşşar Esed, Suriye, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşşar Esed, BAE'de Dubai Emiri Al Maktum'la görüştü - Son Dakika


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