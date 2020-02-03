Son Dakika › Güncel › Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. - Son Dakika
Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı.
6 saat önce
Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:50 Kaynak: AA
Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. Hava saldırısında, araçtaki 7 sivil yaşamını yitirdi.
Son Dakika Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz Şehidin abisi: Akşam bizim arkadaşa söylemiş, bize söylemezdi böyle şeyleri Son dakika: Şehit haberleri sonrası Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Harekat Merkezi'nde toplandı AK Parti Sözcüsü Çelik: Esed rejimi TSK'ya saldırarak kendi niyetini açıkça ifade etmiştir