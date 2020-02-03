Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı.

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı.

Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı., System.String[]

Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. Hava saldırısında, araçtaki 7 sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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