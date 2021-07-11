Beşşar Esed rejimi, Suriye'de çalışanların maaşlarına yüzde 50 zam yaptı - Son Dakika

Beşşar Esad rejimi, kontrol ettiği bölgelerde rejime bağlı kurumlarda çalışan sivil ve askeri personelin maaşlarına yüzde 50 zam yaptı.

Esed rejimi Suriye'de kontrolünde tuttuğu bölgelerde mazot ve ekmek fiyatına yaptığı yüksek zammın ardından, rejime bağlı sivil ve askeri kurumlarda çalışanların maaşlarına yüzde 50 zam yaptı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, zam kararının ardından en düşük maaş 71 bin 515 Suriye lirasına (22 dolar) yükseldi.

Haberde, emeklilerin maaşlarında da yüzde 40 artış yapıldığı belirtildi.

Halihazırda Şam'daki karaborsada 1 ABD doları 3200 Suriye lirasına denk geliyor.

Esed rejimi, mazotun litre fiyatına yüzde 277, ekmek fiyatına ise yüzde 100 zam yapmıştı.