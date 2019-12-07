Son Dakika Haberleri: Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 11 sivil...
Son Dakika Güncel Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 11 sivil... - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 11 sivil...

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti.

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 11 sivil..., System.String[]

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti.

Beşşar Esed, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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