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Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını...
6 saat önce
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:14 Kaynak: AA
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi
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