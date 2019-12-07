Son Dakika Haberleri: Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını...
Son Dakika Güncel Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını... - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını...

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi.

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını..., System.String[]

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi

Beşşar Esed, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:14 Kaynak: AA
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