Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden... - Son Dakika

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Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden...
6 saat önce
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:54 Kaynak: AA
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yükseldi
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