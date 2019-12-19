Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden... - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden...

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yükseldi.

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden..., System.String[]

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yükseldi

Beşşar Esed, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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