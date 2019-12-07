Son Dakika Haberleri: Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin...
Son Dakika Güncel Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin... - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin...

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin..., System.String[]

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.

Beşşar Esed, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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