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Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin...
6 saat önce
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:06 Kaynak: AA
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.
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