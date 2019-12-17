Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını... - Son Dakika

Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını...

6 saat önce

Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını..., System.String[]

Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Beşşar Esed, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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