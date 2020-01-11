Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk... - Son Dakika

Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk...

6 saat önce

Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk..., System.String[]

Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Beşşar Esed, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü
Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı İran, Yunanistan'a Kasım Süleymani açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi

Son Dakika Haberleri
20:26 Bitlis'te, eksi 10 derecede kulaç attılar - Son Dakika
20:25 Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:25 Ekipler onları bulmak için seferber oldu - Son Dakika
20:25 "Ekonomiye olan güven artıyor" - Son Dakika
20:24 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu - Son Dakika
19:46 Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 20:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]