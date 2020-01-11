Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk... - Son Dakika

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Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk...
6 saat önce
Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
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