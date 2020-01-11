Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı... - Son Dakika

Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı...

6 saat önce

Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 17'ye ulaştı.

Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı..., System.String[]

Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 17'ye ulaştı.

Beşşar Esed, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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