Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı... - Son Dakika

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Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı...
6 saat önce
Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 17'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:32 Kaynak: AA
Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 17'ye ulaştı.
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