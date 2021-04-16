Best Business Awards'tan Vakıf Katılım'a 4 ödül - Son Dakika

Best Business Awards'tan Vakıf Katılım'a 4 ödül

16.04.2021 10:51
Best Business Awards'tan Vakıf Katılım'a 4 ödül, System.String[]

Vakıf Katılım, hayata geçirdiği insan kaynakları projeleriyle İngiltere'nin en prestijli ödül programlarından biri olan Best Business Awards'ta farklı kategorilerde 4 ödüle layık görüldü.

Vakıf Katılım, hayata geçirdiği insan kaynakları projeleriyle İngiltere'nin en prestijli ödül programlarından biri olan Best Business Awards'ta farklı kategorilerde 4 ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, çalışan merkezli insan kaynakları (İK) uygulamalarını dijital dönüşümle harmanlayarak sektörde ses getiren kurumlardan biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda katılım finans sektöründe çalışılmayı en çok arzulanan kurum olma vizyonuyla geliştirdiği insan kaynakları uygulamaları; 2021 Best Business Awards yarışmasında "En İyi İşveren", "En İyi İK", "En İyi (İK) Bilgi Teknolojisi" ve "COVID-19 Sırasında Olağanüstü Destek" kategorilerinde ödül almaya hak kazandı. Ödül alan her bir proje jürinin övgü dolu yorumlarını aldı.

Vakıf Katılım'ın İK projeleri sektörde referans olma niteliği taşıyor

Vakıf Katılım, dijitalleşmeyi merkeze alarak gerçekleştirdiği projelerle 2020 yılında İK süreçlerinin dijitalleşme oranını katlayarak artırdı. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sekteye uğramaması, birbirleriyle iletişimlerinin güçlenmesi ve motivasyonlarının en üst düzeyde tutulması amacıyla geliştirilen bu projeler Best Business Awards'tan "En İyi İşveren", "En İyi İK", "En İyi (İK) Bilgi Teknolojisi" ve "COVID-19 Sırasında Olağanüstü Destek" kategorilerinde ödül kazanılmasında etkin rol oynadı.

Vakıf Katılım tarafından çalışanların motivasyonlarını ve verimliliğini artıracak yepyeni bir iletişim ve çalışma süreci oluşturuldu. Hibrit çalışma modeline geçiş yapılarak çalışanların 4/3'ünün uzaktan çalışması sağlandı. Aynı zamanda çalışanların kariyer gelişimlerinin aksamaması için tüm assessment süreçleri "Terfi Eve Sığar" mottosuyla online ortama taşınarak 389 çalışanın terfisi gerçekleştirildi. Yeni nesil yeteneklere yönelik yapılan My Talent programının tüm süreçleri dijital ortamda başarılı bir şekilde yönetildi. "Odak"lı bakış açısıyla çalışanlardan alınan geri bildirimleri önemseyen ve onların kişisel hedeflerini kurumun ortak hedefleriyle buluşturan performans sistemi yeniden şekillendirildi.

Öte yandan Vakıf Katılım, koronavirüse yakalanan çalışan ve ailelerinin gereksinim duyabilecekleri tüm konularda 7/24 ulaşabilecekleri İK Koronavirüs Koordinasyon Ekibi'ni kurdu. Çalışanların motivasyonunu en üst düzeyde tutmak ve gelişimlerini desteklemek adına; online terfi süreçlerinden akademik ve mesleki eğitim desteğine, kurum içi sosyal medya platformundan kişiye özel uygulamalara, özel gün kutlamalarından online etkinliklere, hobi atölyelerinden uzman diyetisyenlerle sağlık sohbetlerine kadar onlarca uygulama hayata geçirildi. İç iletişimi giderek güçlendiren Vakıf Katılım, her departmandan bir robot mimarının katılımıyla, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisini de HeRobot projesi çatısında kurum içinde yaygınlaştırmayı başardı.

"Başarı basamaklarını emin adımlarla çıkıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Best Business Awards ödül programında 4 kategoride birden başarılı sonuç aldıkları için haklı bir gurur yaşadıklarını belirterek,şunları kaydetti:

"Sektörümüzün en genç üyelerinden biri olmamıza rağmen başarı basamaklarını emin adımlarla çıkıyoruz. Pandemi döneminde güçlü bir duruş sergileyip, çalışanlarımızın sağlığını merkeze alarak; terfiden eğitime, kişiye özel iletişimden motivasyon uygulamalarına kadar hiçbir şeyi atlamadan gerçekleştirmemiz gücümüze güç kattı. Fırsata çevirdiğimiz bu süreç dijitalleşme yolculuğumuza ivme kazandırırken pek çok sürecimizin de online'a taşınmasına; hatta HeRobot projesinde olduğu gibi tüm çalışanlarımızın buna dahil olmasına olanak tanıdı. Büyük bir hassasiyetle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu ödülleri almamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

Göktaş, 2021 yılında da referans niteliği taşıyan çalışmalara imza atacaklarını belirterek Vakıf Katılım'ın hem ulusal hem uluslararası arenada kendisinden söz ettireceğini vurguladı.

Koronavirüs, England, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Best Business Awards'tan Vakıf Katılım'a 4 ödül - Son Dakika Ekonomi


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