Best Cars 2019 Ödülü Ferrari Portofino'ya

CARMEDYA.COM - Ferrari Portofino ikinci kez Best Cars "En iyi Cabrio Otomobil" ödülünün sahibi oldu.Ferrari, Portofino modeli ile ödüller almaya devam ediyor.Geçtiğimiz yıl Best Cars 2018 ödüllerinde "Yılın En İyi Cabrio Otomobili"unvanına layık görülen Portofino, bu yıl da geleneği bozmadı ve İspanya 'nınprestijli yayınları Automovil, Autopista, Autovia ve Coche Actual okurlarınınoylarıyla Best Cars 2019 "Yılın En İyi Cabrio Otomobili" ödülünün sahibi oldu. Madrid Santiago Bernabeo Stadyumu'nda düzenlenen törende Portofino hakkındakonuşan jüri üyeleri "Ferrari Portofino, tasarım dili ile hepimizi etkiledi.Katlanabilen hard top entegrasyonu (Katlanabilen Hard top tavan) ile optimumçözüm sunan otomobil, yüksek seviyedeki malzeme kalitesiyle de göz dolduruyor"ifadelerini kullandılar.İleri teknoloji ürünü malzemelerYerini aldığı California T modeline oranla tamamen yenişasisinin etkisiyle çok daha hafif olma özelliğine sahip Ferrari Portofino,ileri teknoloji ürünü malzeme ve üretim teknikleri sayesinde gerek şasi gereksekaroserinin torsiyon rijitliği arttırılmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Ferrari ürün gamında kullanılan ve 2016 ile2017 yıllarında 'Yılın Motoru' seçilen Ferrari'nin V8 Turbo motoru yenikomponentler ve optimize edilen motor yazılımı sayesinde California T'ninmotorundan 40 HP daha fazla güç üretiyor. Sadece motoru ve motorun gücünügeliştirmekle kalmayan mühendisler 600 HP gücündeki Ferrari V8'ininkarakteristik sesini de iyileştirdi. Böylece üstü açık sürüşlerde de V8 motorunsesinin keyfini daha fazla sürmek mümkün olabiliyor.