Best Cars 2019 Ödülü Ferrari Portofino'ya

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Ferrari Portofino
ikinci kez Best Cars "En iyi Cabrio Otomobil" ödülünün sahibi oldu.
Ferrari, Portofino modeli ile ödüller almaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Best Cars 2018 ödüllerinde "Yılın En İyi Cabrio Otomobili"
unvanına layık görülen Portofino, bu yıl da geleneği bozmadı ve
İspanya
'nın
prestijli yayınları Automovil, Autopista, Autovia ve Coche Actual okurlarının
oylarıyla Best Cars 2019 "Yılın En İyi Cabrio Otomobili" ödülünün sahibi oldu.
Madrid
Santiago Bernabeo Stadyumu'nda düzenlenen törende Portofino hakkında
konuşan jüri üyeleri "Ferrari Portofino, tasarım dili ile hepimizi etkiledi.
Katlanabilen hard top entegrasyonu (Katlanabilen Hard top tavan) ile optimum
çözüm sunan otomobil, yüksek seviyedeki malzeme kalitesiyle de göz dolduruyor"
ifadelerini kullandılar.
İleri teknoloji ürünü malzemeler
Yerini aldığı
California
T modeline oranla tamamen yeni
şasisinin etkisiyle çok daha hafif olma özelliğine sahip Ferrari Portofino,
ileri teknoloji ürünü malzeme ve üretim teknikleri sayesinde gerek şasi gerekse
karoserinin torsiyon rijitliği arttırılmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Ferrari ürün gamında kullanılan ve 2016 ile
2017 yıllarında 'Yılın Motoru' seçilen Ferrari'nin V8 Turbo motoru yeni
komponentler ve optimize edilen motor yazılımı sayesinde California T'nin
motorundan 40
HP
daha fazla güç üretiyor. Sadece motoru ve motorun gücünü
geliştirmekle kalmayan mühendisler 600 HP gücündeki Ferrari V8'inin
karakteristik sesini de iyileştirdi. Böylece üstü açık sürüşlerde de V8 motorun
sesinin keyfini daha fazla sürmek mümkün olabiliyor.
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