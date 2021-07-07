Best Model Of Turkey elemelerinden şaşırtan fotoğraflar

1988 yılından Organizatör Erkan Özerman'ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Best Model Of Turkey yarışması bugüne kadar birçok ünlü ismi sanat dünyasına kazandırdı.

Model olma yolunda ilerleyen genç yetenekler dün akşam jürinin karşısına çıktı. 500'den fazla kişinin başvurduğu yarışmada yapılan elemeler sonrası 250 erkek ve 100 kadın ilk turu geçti.

Yoğunluk nedeniyle elemelerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraflarda; kadın adaylar arkada ayakta, erkekler ise toplu halde yerde çömelmiş vaziyette objektiflere yansıdı.

Organizatör Erkan Özerman'ın yarışmacıların arasında yer aldığı bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'ünlü olmak o kadar da kolay değilmiş', 'Bugünün yıldızları ne yollardan geçmiş' şeklinde yorumlarda bulundu.

YILDIZLARIN YARIŞMASI

Best Model Of Turkey yarışması bugüne Kenan İmirzalıoğlu'ndan, Kıvanç Tatlıtuğ'a Deniz Akkaya'dan, Aslıhan Karalar'a birçok ismi televizyon dünyasına kazandırdı.