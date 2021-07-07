Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu

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İlki 1988 yılında gerçekleşen, bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan Best Model Türkiye 2021 final elemeleri İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. 25 kadın ve erkeğin seçileceği yarışmaya 79 kadın. 196 erkek yarışmacı katıldı.

ONLARCA KİŞİ KATILDI

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Güzide Duran ve Deniz Akkaya gibi isimlerin birinci seçildiği Best Model Türkiye yarışmasının eleme heyecanı İstanbul'da başladı. Organizatör Erkan Özerman'ın koordinatörlüğünde gerçekleşen yarışmaya katılmak için onlarca genç, elemelerin yapıldığı otele akın etti.

ALAY KONUSU OLDU

Elemelerin yapıldığı yarışmaya katılan yarışmacılar bir salonda bir araya gelerek toplu poz verdi. Kadınların ayakta erkeklerin ise yere oturduğu toplu fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tepki çeken görüntüler için "Yarışmacıları köle pazarındakiler gibi dizmişler" yorumları yapıldı.

İşte görüntüler için yapılan bazı yorumlar...