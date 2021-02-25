Best modeli vuran sanık hakim karşısında - Son Dakika

Best modeli vuran sanık hakim karşısında

25.02.2021 13:39
Best modeli vuran sanık hakim karşısında, System.String[]

Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran'ı vurduğu gerekçesiyle hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Serhat Okuducu'nun yargılanmasına başlandı.

Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran'ı vurduğu gerekçesiyle hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Serhat Okuducu'nun yargılanmasına başlandı.

Best Model Of The World yarışması 2016 yılı birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ı vuran ve hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Onur Seyit Yaran ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Serhat Okuducu SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"Selamımı almayıp bana küfür etti"

Duruşmada savunma yapan sanık Serhat Okuducu, "Kesinlikle öldürme gibi bir kastım yok. Daha önceden aramızda sorun vardı ama halletmiştik. Yanına selam vermeye gittim, küfür etti bana. Ben Allah'ın selamını verdim, o selamımı almayıp küfür etti" ifadelerini kullandı.

"Beni kafamdan vurmaya çalıştı"

Aralarında daha önce küfürleşme olmadığını söyleyen müşteki Onur Seyit Yaran, "Aramızda husumet olmadı. Kendi kendine husumet beslemiş. Selamlaşma yoktu. Arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu. Bir butiğe saklandım ve polisi aradım. 3-4 dakika sonra polis geldi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"Silahı suratına tutarak peş peşe tetiğe bastı"

Olay esnasında Onur Seyit Yaran'ın yanında olan Caner Çiçek tanık olarak dinlendi. Çiçek beyanında, "O gün Onur ile spor salonundan çıktık. Arkamızdan biri geldi, maskesini çıkardı ve silahını Onur'a doğrulttu. 'Seni vuracağım' dedi. Silahı suratına tuttuğunu ben gördüm. Suratına tutarak peş peşe tetiğe bastı. 'Geber, seni öldüreceğim' dedi ve silah tutukluk yaptı. Hırslıydı. Silah tutukluk yapınca müdahale ettim. O sırada Onur kaçtı. Sanık tekrar toparlandığında hala Onur'u arıyordu, kaçmadı" dedi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunu ve esas hakkında mütalaayı hazırlaması için dava dosyasının kendisine gönderilmesini talep etti.

Sanık Serhat Okuducu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dava dosyasının mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Onur Seyit Yaran ile şüpheli Serhat Okuducu'nun tartıştıkları şüphelinin belinden çıkardığı silahı, müştekinin kafasına dayayarak 'seni geberteceğim, öl' dediği kaydedildi. İddianamede, şüphelinin iki kez tetiği çektiği, birinin ateş almadığı, diğerinin ise ateş alarak müşteki Yaran'ın omzuna isabet ederek yaralanmasına neden olduğu anlatıldı. Olay sonrası kaçan ve polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan şüpheli hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. - İSTANBUL

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Onur Seyit Yaran, Best Model, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Best modeli vuran sanık hakim karşısında - Son Dakika


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