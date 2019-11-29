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Best of Ali Güven

6 saat önce

Albümde "Yolcu", "Bütün Kızlar Güzel", "Yadigar", "Boynumun Borcu" gibi sevilen 10 şarkının yeni düzenlemeleri yer alıyor.

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Albümde "Yolcu", "Bütün Kızlar Güzel", "Yadigar", "Boynumun Borcu" gibi sevilen 10 şarkının yeni düzenlemeleri yer alıyor. Albüm, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.

Polat Yağcı, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36 
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