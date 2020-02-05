Best of Mazhar Alanson

İlk konser 8 Şubat Cumartesi akşamı TİM Show Center'da gerçekleşecek. Özel repertuvarıyla sahneye çıkacak olan sanatçı, 21 Şubat'ta İzmir'de, 28 Şubat'ta Ankara'da, 29 Şubat'ta Bursa'da ve 13 Mart'ta da Mersin'de müzikseverlerle bir araya gelecek.