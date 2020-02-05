Best of Mazhar Alanson - Son Dakika
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Best of Mazhar Alanson

6 saat önce

İlk konser 8 Şubat Cumartesi akşamı TİM Show Center'da gerçekleşecek.

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İlk konser 8 Şubat Cumartesi akşamı TİM Show Center'da gerçekleşecek. Özel repertuvarıyla sahneye çıkacak olan sanatçı, 21 Şubat'ta İzmir'de, 28 Şubat'ta Ankara'da, 29 Şubat'ta Bursa'da ve 13 Mart'ta da Mersin'de müzikseverlerle bir araya gelecek.

28 Şubat, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37 
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