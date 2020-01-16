"Best Of Rumeli" ödülleri 2 Mart'ta verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Best Of Rumeli' ödülleri 2 Mart'ta verilecek - Son Dakika

"Best Of Rumeli" ödülleri 2 Mart'ta verilecek

6 saat önce

"Best Of Rumeli" ödülleri, 2 Mart'ta sahiplerini bulacak.

"Best Of Rumeli" ödülleri, 2 Mart'ta sahiplerini bulacak.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanlığı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek ödül törenine ilişkin detaylar, düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan, toplantıda yaptığı konuşmada, Anadolu ve Rumeli arasında köprü kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Balkan ve Rumeli camiasının gurur duyduğu en önemli etkinliklerden birini yaptıklarını ifade eden Atakan, "Rumeli toplumu atasına, bayrağına ve vatanına en sadık toplumdur. Rumeli'den ne bir terörist ne bir anarşist çıkar. Bizlerden çıksa çıksa Aliya İzetbegoviç, Mustafa Kemal gibi liderler çıkar. Rumeli'de yaşayan soydaşlarımız ise bir cami ile dinini, bir mektep ile dili koruyan insanlardır." diye konuştu.

Atakan, geçen yıl 257 bin kişinin ödüller için oy kullandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etkinliğimiz yıllar geçtikçe Rumeli ve Balkan kimliğine sahip olan birçok vatandaşımız tarafından ayrı bir anlam kazanmıştır. Geçtiğimiz senelerde gerçekleştirdiğimiz bu ödül töreni sayesinde ulusal anlamda büyük başarılara imza attık. Bundan sonraki hedefimiz ise bu organizasyonu yurt dışına taşımak olacak."

Genel Koordinatör Perihan Kılınç ise her yıl artan bir ilgi olduğunu ve büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Sanılandan daha kalabalık olduğumuzu göstermek istedik. Kategorilerimiz arasında yerel değerlerimizin ayrı bir yeri var ve olacak. Bizim isteğimiz, Rumeli kökenli bütün değerleri bünyemize katıp ulusal camianın dikkatine sunmak. Rumeli'nin enlerinin seçildiği ödül törenimizin oylamaları başladı. 15 Şubat'a kadar www.bestofrumeliodulleri.com internet adresinden oylamalar devam edecek. Oylamalar sonucu seçtiğimiz isimlere ise hem hemşehrimiz hem de önderimiz Mustafa Kemal Atatürk heykellerini taktim ettik. Bu sene de bu geleneği sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin mimarlarından, sunucu Yusuf Emin ise "Best Of Rumeli" ödüllerinin, Türkiye'yle Balkanlar'ın yakınlığını gösterdiğini dile getirdi.

"Best Of Rumeli" ödül töreninde akademisyen, yazar, gazeteci, radyocu, televizyon programcısı, film, ses sanatçısı, oyuncu, modacı, sporcu gibi birçok kategoride ödül verilecek.

Etkinlik kapsamında Balkanlar'dan gelen 2 sanatçıya da özel ödül takdim edilecek.

Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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