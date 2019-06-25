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Best saves of Jasper Cillessen

2 saat önce

Check out some of the amazing saves by Dutch goalkeeper Jasper Cillessen as an FC Barcelona player.

Check out some of the amazing saves by Dutch goalkeeper Jasper Cillessen as an FC Barcelona player.
Best saves of Jasper Cillessen
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:06 
Barcelona, Spor
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