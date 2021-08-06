Best Sellers Filmi - Son Dakika

Best Sellers, genç bir yayıncıya yardım etmek için isteksizce son bir kitap turuna çıkan huysuz, emekli bir yazarın hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Lina Roessler

Senaryo: Anthony Grieco

Oyuncular: Aubrey Plaza, Cary Elwes, Michael Caine, Scott Speedman, Ellen Wong, Veronica Ferres, Victoria Sanchez, Elana Dunkelman, Frank Schorpion, Christopher Hayes, Michelle Rambharose, Alexandra Petrachuk, Susan Almgren, Linda Joyce Nourse, Rachel Osborne, Frank Fiola, Elisabeth Etienne, Max Laferriere, Florence Situ, Thomas Niles, Joelle Jeremie, Charli Birdgenaw, Luc Morissette

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Best Sellers

Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 10.09.2021

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