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Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı! - Son Dakika

Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!

19.08.2021 11:38
Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!, System.String[]

2015 yılında vefat eden sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan İpek Açar'a 'Şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasın iznim yok' sözleriyle tepki gösterdi. Beste Açar'ın bu açıklamalarının ardından İpek Açar sessizliğini bozdu. İşte detaylar...

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar yeniden karşı karşıya geldi. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili bu kez soyadı polemiğiyle gündemde.

Dün sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını paylaşan Beste Açar, altına bu notu düştü: Babam için yapmayı ertelediğim uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken bana defalarca gelen mesajları var. Babam diyor ki;

"İpek hanım soyadımı evlendiği için hiç bir yerde ne tek başına ne de şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasın iznim yoktur"

"İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir"

"ÖLENE KADAR EVLADIMLA AYNI SOYADINI TAŞIYACAĞIM!"

Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar isyan etti. Ünlü isim sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde.

Yüce rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem.

"KİMSEYE HESAP VERECEK DEĞİLİM"

Ev konusuna gelince tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına harap olmasına gönlümüz el vermedi vermeyecek.

"BİR DAHA KONUŞMAYACAĞIM"

Son nefesime kadar da Kayahan beyin bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim. Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla..."

Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!
Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!
Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!
Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!
Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!

İsyan, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı! - Son Dakika Magazin


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