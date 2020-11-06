Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı ünlüleri yasa boğdu - Son Dakika

Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı ünlüleri yasa boğdu

06.11.2020 17:09
Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı ünlüleri yasa boğdu, System.String[]

Sanat dünyasından birçok kişi, 74 yaşında hayata veda eden Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Sanat dünyasından birçok kişi, 74 yaşında hayata veda eden Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Ses sanatçısı Nilüfer, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, besteci, piyanist ve yorumcu Selçuk'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "İlk genç kızlığımın idol sanatçısı, şarkılarına, sesine, sesinin tınısına, hayran olduğum... Ne şanslıyım ki onu tanıma ve şarkılarını söyleme şansına kavuştum. Yeri dolmaz, eşsiz sanatçımız büyük usta Timur Selçuk'u kaybettik. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Twitter'da başsağlığı mesajı paylaşan piyanonun usta isimlerinden Tuluyhan Uğurlu, "Müzik dünyamızın nadide bir mücevherini, Timur Selçuk'u kaybettik. Acımız büyüktür. Hepimizin başı sağ olsun." sözleriyle duygularını aktardı.

Piyanist Fazıl Say "Timur Selçuk'a sevgi ve saygıyla. Tüm dostlara baş sağlığı dileklerimizle." mesajını paylaşırken piyanist Gülsin Onay ise "Timur Selçuk'u kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, "Çok üzüldüm, çok." ifadesiyle üzüntüsünü dile getirdi.

Şarkıcı Hayko Cepkin, başsağlığı mesajında şunları aktardı:

"Sevgili hocam. Gitmenize üzülsem de hak vermeden de edemiyorum. Öğrenciniz olmak, müziğinize tanık olmak ve her daim isminizi anmaktan gurur duyuyorum. Kıymetinizi bilene verdiğiniz emekleriniz için, sonsuz teşekkürler."

Oyuncu Nilgün Belgün ise "Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyusun." ifadelerini kullandı.

Yaşamı boyunca Dede Efendi, Cahit Sıtkı Tarancı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Nazım Hikmet, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Attila İlhan gibi usta şairlerin eserlerine besteler yapan Timur Selçuk, ayrıca tiyatro, bale ve film müzikleriyle oda müziklerine de imza atmıştı.

"Kırık Kalpler", "Böyledir Akşamları İstanbul'un", "İspanyol Meyhanesi", "Ayrılanlar İçin", "Beyaz Güvercin" ve "Yine Bir Gülyüzlü"nün de aralarında bulunduğu onlarca besteye imza atan sanatçı, yaşamını Datça'da sürdürüyordu.

Timur Selçuk, Piyanist, Selçuk, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı ünlüleri yasa boğdu - Son Dakika


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