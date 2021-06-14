Besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay yaşamını yitirdi - Son Dakika

"Ben Aşkı Ölümsüz Bilenlerdenim", "Vurgun", "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ve "Yorgunum Dostlarım" adlı unutulmaz eserlerin bestecisi Selçuk Tekay, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti.

Tekay'ın vefatını kişisel Instagram hesabında paylaşan sanatçı Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Usta besteci, 1953'te Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Vefa Lisesinin ardından konservatuvar eğitimi alan Tekay, eğitimine Emin Ongan, Feridun Darbaz ve Teoman Önaldı gibi hocalardan aldığı derslerle devam etti.

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı gibi birçok ünlü sanatçıya sahnede eşlik eden sanatçı ayrıca ünlü isimlerin albüm çalışmalarında da yer aldı.

Sanatçı, 1991'de "Vurgun" bestesiyle 1992'de "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor", 1993'te ise da "Yorgunum Dostlarım" adlı eserleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"ne layık görüldü.

Tekay'ın vefatının ardından sosyal medyada üzüntüsünü paylaşan ünlü isimlerden Sibel Can, "Türk müziğinin en değerli sanatçısı, büyük usta, çok sevdiğim, çalışmaktan onur duyduğum sevgili Selçuk Tekay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun, benim canım hocam." sözleriyle duygularını aktardı.

Sanatçı Erol Evgin, Emel Sayın'a yazdığı baş sağlığı mesajında çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok değerli bir müzisyen ve bestekardı. Uzun yıllar birlikte çalıştınız. Ailesine ve sana baş sağlığı diliyorum canım." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, besteci, yönetmen, senarist ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül de Twitter'da yaptığı paylaşımda, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Ülkemizin en önemli sanatçılarına albümlerde refakat eden keman sanatçısı olan Selçuk Tekay abimizi kaybetmişiz. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diler baş sağlığı dileklerimi sunarım."

Şarkıcı Ferhat Göçer, "Büyük üstat Selçuk Tekay'ı kaybettik. Pek çok kez aynı sahneyi paylaştım. Onu ve sanatını yakından tanıma şansına sahip oldum. Sanat dünyamız her açıdan büyük bir değerini daha yitirdi. Çok üzgünüm." diyerek, üzüntüsünü paylaştı.

Oyuncu Behzat Uygur da "Çok kıymetli bir ustayı kaybetmişiz. Tüm kıymetliler gibi şarkılarıyla hep var olacak. Allah yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.