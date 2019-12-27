Besteci ve müzikolog Yalçın Tura'ya "Emek Onur Ödülü" - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Besteci ve müzikolog Yalçın Tura'ya 'Emek Onur Ödülü' - Son Dakika

Besteci ve müzikolog Yalçın Tura'ya "Emek Onur Ödülü"

6 saat önce

Trabzon'da 27 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Emek Onur Ödülü"ne bu sene, besteci, müzikolog ve akademisyen Prof. Dr. Yalçın Tura layık görüldü.

Besteci ve müzikolog Yalçın Tura'ya

Trabzon'da 27 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Emek Onur Ödülü"ne bu sene, besteci, müzikolog ve akademisyen Prof. Dr. Yalçın Tura layık görüldü.

Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi kuruluşu Mavi Nota e-Müzik gazetesi tarafından bu yıl ödüllerin 27'ncisinin organize edildiğini belirtti.

Kültür ve sanat alanının önemli dalı müziğin Türkiye'deki konumu ve gidişini nesnel biçimde ortaya koymayı ve bu konudaki gerçekleri belgelemeyi amaçladıklarını vurgulayan Baylan, şunları kaydetti:

"Müziğe emeği geçenlerin, sanatçıların emeğini öne çıkarmak ve değerlendirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Organizasyonun Seçiciler Kurulu, değerlendirmelerini ödül şartnamesinde belirtilen kriterler çerçevesinde yaptı. Kurul 'Emek Onur Ödülü'nün besteci, müzikolog ve müzik teorisyeni, akademisyen Prof. Dr. Yalçın Tura'ya verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Değerli hocamızı tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz."

Yalçın Tura, Onur Ödülü, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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