Besteci ve müzikolog Yalçın Tura'ya "Emek Onur Ödülü" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Besteci ve müzikolog Yalçın Tura'ya 'Emek Onur Ödülü' - Son Dakika Magazin

Besteci ve müzikolog Yalçın Tura'ya "Emek Onur Ödülü"

6 saat önce

Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi kuruluşu Mavi Nota e-Müzik gazetesi tarafından bu yıl ödüllerin 27'ncisinin organize edildiğini belirtti.

Besteci ve müzikolog Yalçın Tura'ya

Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi kuruluşu Mavi Nota e-Müzik gazetesi tarafından bu yıl ödüllerin 27'ncisinin organize edildiğini belirtti.


Kültür ve sanat alanının önemli dalı müziğin Türkiye'deki konumu ve gidişini nesnel biçimde ortaya koymayı ve bu konudaki gerçekleri belgelemeyi amaçladıklarını vurgulayan Baylan, şunları kaydetti:   "Müziğe emeği geçenlerin, sanatçıların emeğini öne çıkarmak ve değerlendirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Organizasyonun Seçiciler Kurulu, değerlendirmelerini ödül şartnamesinde belirtilen kriterler çerçevesinde yaptı. Kurul 'Emek Onur Ödülü'nün besteci, müzikolog ve müzik teorisyeni, akademisyen Prof. Dr. Yalçın Tura'ya verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Değerli hocamızı tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz."

Müfit Semih Baylan, Yalçın Tura, Onur Ödülü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:29 
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