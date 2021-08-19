Besteci ve piyanist Fazıl Say, 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika

Besteci ve piyanist Fazıl Say pandemi döneminde bestelediği ve "en iyi eserim" diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı "Yeni Hayat"ın dünya prömiyerini 49. İstanbul Müzik Festivali'nde yaptı.

Bu yıl "Başka Bir Dünya Mümkün" temasını ele alan festivalin ikinci gününde başarılı sanatçı Fazıl Say, doğaya ve yaşama adadığı "Doğanın Sesi" başlıklı konserle izleyiciyle buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan konserde, Say'a, bu yıl Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne de aday gösterilen ve Say'ın tüm keman eserlerini kapsayan albümünde birlikte çalıştığı keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile üç "ECHO Klassik" ile "Diapason d'Or" gibi ödüllerin sahibi Casal Quartett eşlik etti.

Fazıl Say'ın "Kaz Dağları" isimli keman ve piyano sonatının Türkiye prömiyeri de festivalde gerçekleşti.

Konserde ayrıca Say'ın, Atatürk'ün Yalova'da bulunan Millet Çiftliği'ndeki çınar ağacı ve köşkünün hikayesini konu alan "Yürüyen Köşk" isimli eserinin yanı sıra Brahms ve Barber'dan eserler de seslendirdi.

Festival 16 Eylül'e kadar sürecek

"Başka Bir Dünya Mümkün" başlığını taşıyan festival, 16 Eylül'e kadar 14 farklı mekanda 20 konsere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında ayrıca ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

Festivalin tüm programı için https://muzik.iksv.org/tr/program adresi ziyaret edilebilir.