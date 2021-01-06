Bestekar Ahmet Adnan Saygun vefatının 30. yılında anıldı - Son Dakika

Bestekar Ahmet Adnan Saygun vefatının 30. yılında anıldı

06.01.2021 22:49
Bestekar Ahmet Adnan Saygun vefatının 30. yılında anıldı, System.String[]

Besteci, müzik eğitimcisi, etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun, vefatının 30. yılında, Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM) tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıyla anıldı.

Besteci, müzik eğitimcisi, etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun, vefatının 30. yılında, Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM) tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıyla anıldı.

BESOM'un YouTube kanalından canlı yayınlanan etkinlikte, Saygun'un öğrencileri besteciler Muammer Sun, Hasan Uçarsu ve Yiğit Aydın ile piyanist Gülsin Onay, görüş ve anılarını anlattı.

Piyanist Gülsin Onay, moderatörlüğünü üstlendiği anma etkinliğinde, Ahmet Adnan Saygun'un bir bestesini de canlı seslendirdi.

Besteci Muammer Sun, Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi olduğu için çok büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Konservatuvarın kompozisyon bölümüne 1953'te girdim. Askeri müzik okulunda besteler yapıyordum, bu işin aslını öğreneyim diye konservatuvara başvurdum. Sınıf atlatarak aldılar. Bizim dönemimizde Adnan Bey'in eski öğrencileri de geliyorlardı derslere. Adnan Bey'le öğrencilerinin ilişkileri mezun olduktan sonra hemen kesilmezdi." diye konuştu.

Saygun'un çok iyi bir araştırmacı olduğunu, klasik Türk müziğinden halk müziğine kadar çok geniş alanda araştırmaları bulunduğunu anlatan Sun, Saygun'un müzik alanında çok önemli eserlere imza attığını söyledi.

"Hayatta en sevdiği yer, sandalye ve masasıydı"

Besteci Hasan Uçarsu, Ahmet Adnan Saygun'un herkesi dinleyen, her türlü eleştiriyi ciddiye alan bir hocalık yönü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Adnan Bey'in hayata bakışı, ciddiyeti, yaptığı işi ne kadar önemsediğini yazdığı mektuplarda görüyoruz. Hayatta en sevdiği yer, sandalye ve masasıydı. En mutlu olduğu yerdi. O masaya oturduğu anda 'Şükürler olsun sandalyeme oturdum, şu kadar saat çalıştım.' diyordu. Çalışmanın onun için terapi olduğunu düşünüyorum. Çalışmanın onun ruhunu rahatlattığını ve pozitif bir yönlendirme yaptığına eminim. Çok mutluydu. Sadece bir besteci değil, çok geniş çaplı bir insandı. Fikri arka planı çok derindi."

Cumhuriyet tarihinde bestecilik anlamında pek çok ilki hayata geçiren ve çok sayıda öğrenci yetiştiren, ilk Devlet Sanatçısı unvanı verilen kişi olan Ahmet Adnan Saygun'u anma etkinliğini çok sayıda müziksever takip etti.

Ahmet Adnan Saygun, Hasan Uçarsu, Muammer Sun, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bestekar Ahmet Adnan Saygun vefatının 30. yılında anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de Trump destekçilerinden bir grup, Kongre binasına girmeyi başardı Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika: Destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Trump'tan ilk açıklama: Barışçıl kalın Son Dakika: Destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Trump'tan ilk açıklama: Barışçıl kalın         
22:49
ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı         
22:07
Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu         
22:04
Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak         
21:49
Görme kaybıyla karşı karşıya kalan Omar'dan ilk açıklama geldi: Daha güçlü döneceğim Görme kaybıyla karşı karşıya kalan Omar'dan ilk açıklama geldi: Daha güçlü döneceğim         
21:07
Başkanlık seçimleri çıkmaza girdi! Trump'tan talimat: Biden'in zaferini Kongre'de onaylamayın Başkanlık seçimleri çıkmaza girdi! Trump'tan talimat: Biden'in zaferini Kongre'de onaylamayın         
20:38
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı         
18:41
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 22:59:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bestekar Ahmet Adnan Saygun vefatının 30. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei