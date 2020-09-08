Bestem Yuvarlak, üretimlerine devam etti "Ay Ruhumda" dedi!

Sözleri kendisine ait olan şarkının müzikleri Cem Çatık'a ait. Düzenlemede ise Berkan Kaya ve Cem Çatık ortak çalışması olduğu notu düşülmüş. Mert Can Bilgin'in davulları, Umut Oymak'ın ise bas gitarı üstlendiği kayıtlar, Bubinga Records bünyesinde mixlenmiş ve Güven Ersoysal imzası ile Babajim İstanbul Studios & Mastering'de masteringi gerçekleştirilmiş. Kapak fotoğrafında Kerim Arslan, kapak tasarımında ise Deniz Ateşer ile çalışılmış. Saç ve makyajda Selvi Zurnacı, styling kısmında ise Dilara Altınkepçe Arslan yer alıyor.

Bestem Yuvarlak, müzik kariyerine sahnelerde ve üretim kısmında devam ederken oyunculuk eğitimini de sürdürüyor.

Ay Ruhumda; ruhunda aşk olan, biraz ulaşamayan, biraz aşkı arayan bir şarkı olarak bizi mistik rüyalara götürüyor.