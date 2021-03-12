Bestemsu Özdemir'den şok eden özel hayat itirafı!

Özel hayatı hakkında açıklama yapan Bestemsu Özdemir, "Beni artık Can Aydın ile göremezsiniz. Ayrılalı çok oldu" sözleriyle sevenlerini üzdü.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsizi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.



