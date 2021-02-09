Bestemsu Özdemir o polemiğe dahil oldu! - Son Dakika

Bestemsu Özdemir o polemiğe dahil oldu!

09.02.2021 23:46
Bestemsu Özdemir o polemiğe dahil oldu!, System.String[]

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam cilt bakımı yaptırdığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Özdemir, yapımcıların sosyal medyadaki takipçi sayısına bakıp oyuncu seçmeleri hakkında konuştu. İşte Özdemir'in çarpıcı açıklamaları...

Genç oyuncu, Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinden çıktıktan sonra ayaküstü soruları yanıtladı. Evini taşıyacağını ve çok telaşlı olduğunu söyleyen Özdemir "Cilt bakımından geliyorum, ev taşıyacağım beni bekliyorlar. Evi gidip toplayacağım, bugün set olmadığı için evi taşıyorum. Anadolu yakasındayım, ben mutluyum orada üç yıldır oradayım, buraya sosyalleşmeye geliyorum" dedi.

'SOSYAL MEDYADA AKTİF OLMAK ZORUNDA DEĞİLİM'

Özdemir, oyunculara sosyal medyadaki takipçi sayısına göre rol verilmesinin kalp kırıcı bir durum olduğunu söyleyip "Bu durumun televizyonda karşılığı olmadığını bir sürü projede gördük, sosyal medya ile böyle durum oluşturmak kalp kırar, Ruhumuzla iş yapıyoruz, sanal iş değil bu. Oyunculuk yapmak için sosyal medyada aktif olmak zorunda değilim" diye konuştu.

'ZARAR ETTİM'

Ünlü oyuncu ayrıca geçtiğimiz yıl bir arkadaşıyla ortaklaşa açtığı Nişantaşı'ndaki restoran işinden zarar edip ayrıldığını da anlatıp şöyle devam etti: " Pandemi oldu ayrıca zor bir sektör yemek sektörü. Ucundan ben de zarar ettim, Allah'ın sevdiği kuluymuşum pandemiden önce ortaklıktan ayrıldım. Şimdi bildiğim işler oyunculuk ve tekstille ilgili birtakım işler yapacağım, ben tekstli okudum bildiğim işler. Tasarımları bekliyorum numunelerim çıkıyor, elbise etek bluz daha hotcuture yapacağım, mağaza da açmayacağım yurtdışı satışlar ve online mağaza yapacağız"

'KÖTÜYÜ OYMAMAK HOŞUMA GİDİYOR'

Bestemsu Özdemir ayrıca kötü karakterleri oynamayı sevdiğini de ifade edip, bu durumun kendisine alan yarattığını ekleyip "Kötüyü oynamak inanılmaz keyifli, oynarken çok eğleniyorum. Ben sevdim kötüyü oynamayı, kötü iyiymiş, iyi kız da tamam güzel ama kötüyü oynamak daha alan sağlıyor. Hem akılda kalıyor hem benim için daha fazla alan daha fazla şey yapmak demek, bu da avantaj" şeklinde konuştu.

'INSTAGRAM ÇOK BAŞKA BİR DÜNYA'

Özdemir, son dönemde sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yüksek takipçili oyunculara daha çok rol verilmesiyle ilgili olarak ilginç tespitlerde bulundu.

Sosyal medyanın televizyonda karşılığı olmadığını, milyonlarca takipçisi olanların beyaz ekranda karşılık bulmadığını ifade eden Özdemir, bu durumun oyuncularda kalp kırıklığı yarattığını anlatıp şöyle devam etti:

"Buna yıllardır bakıyorlar, Instagram ile televizyon ayrı bir şey olduğunu bence tüm sektör anlamıştır diye düşünüyorum. Hala var mı bilmiyorum ama Instagram başka bir dünya, televizyonda karşılığı olmadığını bence milyonlarca takipçinin televizyonda karşılık görmediğini bir sürü projede gördük. Birinin bin takipçisi vardır ama oyuncudur, ergen kitleye hitap etmiyordur o yüzden bin takipçisi vardır, bu onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Instagram başka bir dünya onunla kıyaslamak da üzücü, biz kalbimizle yapıyoruz bu işi.

'TV'DE İŞİMİ DOĞRU YAPIYORUM'

Benim de neredeyse onuncu yılım olacak, iki yıldır hayatımızda olan bir sosyal medya ile bunu kıyaslamak biraz kalp kırar. Biz ruhumuzla iş yapan sektörleriz. Sanal yaptığımız bir şey değil bu. Ben 'senin takipçi sayın daha az almayalım' gibi bir şey duymadım, varsa da bu üzücü oyuncular için. Sosyal medyada aktif olmak zorunda değilim. Televizyonda işimi doğru yaptığımı düşünüyorum."

Bestemsu Özdemir o polemiğe dahil oldu!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bestemsu Özdemir o polemiğe dahil oldu! - Son Dakika Magazin


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