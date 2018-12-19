Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Görüntü dökümü
-Yapılan konuşmalr
-Erdoğan'nın konuşması
-Ödül töreni
-Detaylar
HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR
ftp://178.211.55.238
kullanıcı: dhaabone
şifre: dha
ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:57 Kaynak: DHA
Hastanelerdeki Stajyer Öğrenciler Yemek Servisinden Ücretsiz Yararlanacak
Mevlana'nın Asıl Kabrinin Girişini, 4. Murad'dan Sonra Gören İlk Devlet Başkanı Erdoğan Oldu
Bahçeli'den İttfiak Açıklaması: Erdoğan ile Yaptığımız Görüşme Sağlıklı Zeminde Gerçekleşti
Son Dakika! Beyaz Saray Resmen Duyurdu: ABD Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı