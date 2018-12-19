Son Dakika Haberleri: Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni (1)

Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni (1)

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni (1), System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:18 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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