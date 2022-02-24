Beştepe'de güvenlik zirvesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'daki ziyareti nedeniyle zirveye katılamayacak.
(Hülya Keklik/İHA)
Kaynak: İHA
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