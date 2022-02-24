Beştepe'de güvenlik zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi

Beştepe'de güvenlik zirvesi

24.02.2022 11:02
Beştepe'de güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 11.00'de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'daki ziyareti nedeniyle zirveye katılamayacak.

(Hülya Keklik/İHA)

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş! Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş! Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesine başkanlık edecek Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesine başkanlık edecek Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 11.00'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı güvenlik... Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 11.00'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı güvenlik...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beştepe'de güvenlik zirvesi - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:09:15. #1.11#
SON DAKİKA: Beştepe'de güvenlik zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement