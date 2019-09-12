Son Dakika Haberleri: Beştepe'de 'suriye koordinasyon' toplantısı
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Beştepe'de 'suriye koordinasyon' toplantısı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 'Suriye Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Beştepe'de 'suriye koordinasyon' toplantısı, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 'Suriye Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıya ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye ilişkin hazırlıklar görüşülürken; bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri de masaya yatırıldı. Öte yandan toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'de yapılacak çalışmaların maliyetlerinin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca üstlenilmesinin gerekliliği ifade edildi. Ayrıca bakanlık ve kurum yetkilileri bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sundu ve yapılan hazırlıklarla birlikte alınacak tedbirler de değerlendirildi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:01 Kaynak: DHA
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