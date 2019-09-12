Son Dakika Haberleri: Beştepe'de 'suriye koordinasyon' toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Beştepe'de 'suriye koordinasyon' toplantısı

46 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 'Suriye Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Beştepe'de 'suriye koordinasyon' toplantısı, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 'Suriye Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıya ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye ilişkin hazırlıklar görüşülürken; bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri de masaya yatırıldı. Öte yandan toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'de yapılacak çalışmaların maliyetlerinin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca üstlenilmesinin gerekliliği ifade edildi. Ayrıca bakanlık ve kurum yetkilileri bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sundu ve yapılan hazırlıklarla birlikte alınacak tedbirler de değerlendirildi.


Haber: Arda ERDOĞAN/ ANKRA, -


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında
Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı Şule Çet'in cep telefonu, şifresi çözülemediği için incelenemedi Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 16:55:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beştepe'de 'suriye koordinasyon' toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]