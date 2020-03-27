Beştepe Millet Camisi'nde az sayıda katılımla cuma namazı kılındı (3) - Son Dakika

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Beştepe Millet Camisi'nde az sayıda katılımla cuma namazı kılındı (3)
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi irat etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi irat etti. (3)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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