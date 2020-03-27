Beştepe Millet Camisi'nde az sayıda katılımla cuma namazı kılındı (2) - Son Dakika

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Beştepe Millet Camisi'nde az sayıda katılımla cuma namazı kılındı (2)
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi irat etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi irat etti. (2)
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Peygamber efendimizin emri gayet açıktır. Hastalık taşıyan kişi sağlam kişinin yanına gitmesin"
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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