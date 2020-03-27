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Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak
6 saat önce
Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak
Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle geçen hafta olduğu gibi bugün de ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:44
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