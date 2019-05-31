Son Dakika Haberleri: Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program
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Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program

10 dakika önce

Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel bir program düzenlenecek.

Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program, System.String[]
Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel bir program düzenlenecek.
Beştepe Millet Camii'nde saat 23.30'da başlayacak programda dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincileri Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien, Suriyeli Mu'tasım El-Asali ve İranlı Ahmed Ebu'l Kasımi ile Beştepe Millet Camisi imam hatibi Adem Kemaneci Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacak.
Kadir Gecesi Özel Programı'nda ayrıca Asım Akkuş yönetimindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ilahiler ve salavatlar okuyacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:01 Kaynak: AA
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