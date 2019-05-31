Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program
10 dakika önce
Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel bir program düzenlenecek.
Kadir Gecesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:01 Kaynak: AA
nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ndeki Beştepe
Millet Camisi'nde özel bir program düzenlenecek.
Beştepe Millet Camii'nde saat 23.30'da başlayacak programda dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincileri Güney
Afrikalı Abdurrahman Sadien
, Suriyeli Mu'tasım El-Asali ve İranlı Ahmed Ebu'l Kasımi ile Beştepe Millet Camisi imam hatibi Adem Kemaneci Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacak.
Kadir Gecesi Özel Programı'nda ayrıca Asım Akkuş
yönetimindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ilahiler ve salavatlar okuyacak.
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