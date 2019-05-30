Son Dakika Haberleri: Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar
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Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar

8 dakika önce

FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı.

Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar, System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı. Davada, 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:50 Kaynak: İHA
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