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'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası' Talat Atilla: Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklama zorunluluğu var
6 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gizli bir görüşme yaptığı iddialarını haberleştiren gazeteci Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla yeni açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi'nde gizli bir görüşme yaptığı iddialarını haberleştiren gazeteci Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla yeni açıklamalarda bulundu.
Turan'a haberi "jest" yapmak amacıyla bilgi verdiğini belirten Atilla bunun bir hata olduğunu söyleyerek "Haberi ben yapmalıydım" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:54
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