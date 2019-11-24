Son Dakika Haberleri: 'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası' Talat Atilla: Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklama zorunluluğu var
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'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası' Talat Atilla: Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklama zorunluluğu var

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gizli bir görüşme yaptığı iddialarını haberleştiren gazeteci Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla yeni açıklamalarda bulundu.

'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası' Talat Atilla: Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklama zorunluluğu var, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi'nde gizli bir görüşme yaptığı iddialarını haberleştiren gazeteci Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla yeni açıklamalarda bulundu.


Turan'a haberi "jest" yapmak amacıyla bilgi verdiğini belirten Atilla bunun bir hata olduğunu söyleyerek "Haberi ben yapmalıydım" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Talat Atilla, Rahmi Turan, Beştepe, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:54 
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