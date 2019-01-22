Bestler Deleler'de 11 Terörist Sığınağı İmha Edildi
54 dakika önce
ŞIRNAK'ta, Bestler Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerin kullandığı 11 sığınak bulunarak, imha edildi.
ŞIRNAK'ta, Bestler Dereler
bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerin kullandığı 11 sığınak bulunarak, imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Mehmet Yusuf
Dağı'nda terör örgütü PKK
'ya yönelik hava destekli operasyon yaptı. Operasyonda karla kaplı Bestler Dereler bölgesinde teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak bulundu. Sığınaklarda ise 3 adet şemsiye, sırt çantası, dörtlü ocak, çadır, kazma ve kürek ele geçirildi. Sığınaklar, imha edildi. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:15 Kaynak: DHA
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