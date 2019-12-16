BESYO'da devir-teslim töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel BESYO'da devir-teslim töreni - Son Dakika

BESYO'da devir-teslim töreni

6 saat önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yazıcı görevini Doç. Dr. Eser Ağgön'e devretti.

BESYO'da devir-teslim töreni, System.String[]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yazıcı görevini Doç. Dr. Eser Ağgön'e devretti.


Görev değişimi nedeniyle BESYO'da düzenlenen görev değişimi programına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özel, Prof. Dr. Ahmet Nalcıoğlu, Prof. Dr. Ergün Kutlusoy katıldı. Devir teslim töreninde Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yazıcı'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Rektör Levent, Doç. Dr. Eser Ağgön'e yeni görevinde başarılar diledi.


Programın sonunda karşılıklı plaket ve çiçek takdimi yapıldı. - ERZİNCAN

Mehmet Yazıcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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