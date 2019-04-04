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Besyo Öğrencileri Minik Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri Kemal Reis İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Besyo Öğrencileri Minik Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri Kemal Reis İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Temel eşliğinde Kemal Reis İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden 30 kişilik öğrenci grubu 'Özel Öğretim Yöntemleri' ders etkinliği kapsamında 14 sınıfta aynı anda ders anlatarak ilk öğretmenlik deneyimlerini yaşadı. 'Özel Öğretim Yöntemleri' dersi kapsamında teorikte öğrenmiş oldukları içerikleri uygulama imkanı bulan KMÜ öğrencileri ayrıca minik öğrencilerle birlikte ders dışında da keyifli bir zaman geçirerek öğrencilere hediyeler verdi.

Yaşayarak öğrenmenin özellikle öğretmenlik mesleğinde çok büyük bir önem arz ettiğine değinen Doç. Dr. Veysel Temel, "Yüksekokulumuz ve üniversitemizin desteğiyle Türkiye'de ilk olan bir uygulamayı gerçekleştirdik. Ülkemiz, üniversitemiz ve öğretmen adaylarımız adına çok büyük bir kazanım elde ettik. Teorinin yanında uygulamanın da hazzını yaşayan öğrencilerimizin heyecanını görmenin yanı sıra farklı bir dünyaya açılmanın keyfini yaşayan miniklerle beraber olmak çok güzeldi. Bundan sonra da bu tip uygulamalarla gayretimizi sürdüreceğiz. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:12 Kaynak: İHA

Kemal Reis, Güncel
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