BESYO öğrencileri orman yangınlarına dikkat çekmek için etkinlik düzenledi - Son Dakika

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri tarafından orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında "Her Candan Bir Fidan" projesi için tasarlanan etkinliğin 2. si düzenlendi.



Eğitim Fakültesinde gerçekleşen etkinliğe, programın düzenlenmesine katkıda bulunan Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 2. ve 4. sınıf öğrencileri ve bu ekibi koordine eden BESYO Müdürü Doç. Dr. Eser Ağgön, öğretim elemanları Doç. Dr. Mergül Çolak, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Çakmak Yıldızhan, Dr. Öğretim Üyesi Cemalettin Budak, Öğr. Gör. Sibel Tetik ve çok sayıda davetliler katıldı.



Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Eser Ağgön'ün açılış konuşmasının ardından açılışı yapılan etkinlik, müzik eşliğinde öğrencilerin eğlencesi ve yapılan yemeklerin sunumu ile devam etti. Yüksekokul bünyesinde Arş. Gör. Duygu Sevinç tarafından organize edilen "Materyal Tasarım Sergisi" de etkinlik içerisinde yer aldı.



Yakın zamanda artan orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla başlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin gelirlerinin fidan bağışı yapımıyla değerlendirileceği belirtildi. - ERZİNCAN