BESYO öğrencisi olimpiyat yolunda - Son Dakika

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) spordaki başarı hanesine bir yenisini daha ekledi.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO öğrencisi, milli sporcu Mihraç Akkuş, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan müsabakalardan Judo Grand Prix Turnuvasının ilk gününde erkekler 60 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. İsrail'in Tel Aviv kentinde etkileyici bir açılış töreniyle başlayan turnuvada Alman, Portekiz, Kore ve Moldovalı rakiplerini mağlup ederek adını finale yazdıran milli sporcu Akkuş, finalde altın madalya için Koreli rakibi Won Jin Kim ile giriştiği mücadelede gümüş madalya kazandırırken ülkenin ve BEÜ'nün büyük gurur kaynağı oldu.



Türkiye'nin ümitlerde ilk dünya ve Avrupa judo şampiyonu olan ve Avrupa Judo Federasyonu (EJU) tarafından "Altın Çocuk" olarak isimlendirilen milli sporcu Mihraç Akkuş, 41 günde üç ayrı şampiyonada 3 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. 2020 ve 2024 Olimpiyat oyunlarında büyük umutlar beklenen milli sporcu, başarılarıyla şimdiden Türk spor tarihine geçti. 2017 yılında ise bütün spor dalları arasında Avrupa'nın en iyi 3. genç sporcusu seçilen Akkuş, kazandırdığı bu gümüş madalya ile 2020 Tokyo Olimpiyat kotasına girmeye hak kazandı.



BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ülkemizi ve BEÜ'yü ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil eden milli sporcu ve BEÜ öğrencisi Mihraç Akkuş'u tebrik ederek, yeni başarılara imza atması dileğiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kendisine başarılar diledi. - ZONGULDAK