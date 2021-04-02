Beşyol Kavşağı'nda trafik düzenlemesi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Meydanı-Terminal (T2 hattı) tramvay inşaatı tamamlama işleri kapsamında, Beşyol Kavşağı'nda 3 Nisan 2021 tarihi itibariyle trafik düzenlemesi yapılacak.

İki etap halinde planlanan çalışmaların ilk etabı kapsamında Beşyol Kavşağı'nın orta noktasında gömülü hat imalatları için kazı, zemin iyileştirme, ray montajı, demir kalıp ve beton imalatları yapılacak. Ayrıca iki adet katener direği temel imalatı ve direk montajı çalışmaları da gerçekleştirilecek. Beşyol Kavşağı orta refüjde kısmi olarak şerit daraltması yapılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Beşyol kavşağında bulunan sinyalize lambaları kullanabilecekler. Sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi. - BURSA